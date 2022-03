UE compra vacinas para mais de três milhões de refugiados ucranianos

O anúncio foi feito pela Comissária para a Saúde da Comissão Europeia, a cipriota Stella Kyriakides, numa reunião com os ministros da tutela dos Estados-membros.

A guerra alastra na Ucrânia um país que tem uma baixa cobertura de imunização e que sofreu vários surtos de doenças infeciosas nos últimos anos.

Stella Kyriakides recorda queA assistência da UE aos refugiados inclui primeiros socorros imediatos nos países vizinhos da Ucrânia para uma avaliação inicial e responder a necessidades sanitárias urgentes, para as quais estão a ser enviadas equipas médicas, camas e outros recursos, revela o jornal El País Para os casos mais graves, Bruxelas preparou “mais de 10 mil camas em hospitais dos Estados-Membros para doentes pediátricos, recém-nascidos, doentes oncológicos, pessoas com queimaduras e todos aqueles que necessitem de cuidados intensivos”, explicou a Comissão Europeia.

Cobertura vacinal muito baixa

Há preocupações de que o maior movimento de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial provoque um forte ressurgimento do novo coronavírus. Apenas 35 por cento dos ucranianos tem a vacinação completa.No país, a vacinação infantil contra vírus como o sarampo e a poliomielite, que há 15 anos era elevada (acima de 95 por cento das crianças), caiu na última década, um fenómeno que os especialistas atribuem às deficiências do sistema de saúde e à desconfiança pública nas instituições.

A Ucrânia sofreu os piores surtos de sarampo na Europa nos últimos anos. Entre 2017 e 2019, mais de 100 mil pessoas adoeceram e 31 morreram, na sua maioria crianças, segundo uma investigação publicada no Jornal Europeu de Saúde Pública.

Nos meses que antecederam a guerra, foram detetados dois casos de poliomielite e cerca de 20 infeções assintomáticas no oeste da Ucrânia, os primeiros desde 2010 no continente europeu.O mesmo aconteceu com os programas de saúde pública geridos no país por organizações, como os Médicos Sem Fronteiras, que tentam agora apoiar o enfraquecido sistema de saúde ucraniano a prestar cuidados médicos aos que permanecem no país.Segundo a OMS, apesar da resposta das autoridades ucranianas aos surtos de doenças infeciosas ter conseguido, nos últimos dois anos, elevar a cobertura vacinal para cerca de 80 por cento das crianças, esta percentagem está longe do objetivo de 95 por cento para alcançar a imunidade de grupo e permanece a níveis muito baixos (cerca de 60 por cento) em algumas partes do país.