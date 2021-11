UE compromete-se a manter ajuda à agência da ONU para refugiados palestinianos

O comissário europeu para a Vizinhança e Alargamento, Oliver Varhelyi, assegurou o empenho da União Europeia (UE) no decurso da conferência ministerial internacional "Apoio aos Direitos e Desenvolvimento Humano dos Refugiados Palestinianos", organizada em Bruxelas pela Suécia e Jordânia, com o objetivo de fortalecer a responsabilidade da UNRWA e da comunidade internacional em favor dos refugiados palestinianos.

"A UE permanece um parceiro de longa duração, previsível e confiável e o principal doador, com uma recente contribuição de 92 milhões de euros para ajudar a abordar os problemas urgentes do fluxo efetivo da UNRWA, incluindo o pagamento dos salários de pessoal", indicou Varhelyi na sua conta Twitter.

"Continuaremos a trabalhar com a UNRWA para fortalecer a sua atuação para uma maior responsabilidade, transparência e coerência com os princípios da ONU, incluindo a neutralidade. Promovemos uma educação de qualidade para as crianças palestinianas", acrescentou.

O comissário europeu indicou que "apenas os esforços coletivos a longo prazo podem ajudar a resolver a crise financeira estrutural da UNRWA e encontrar um `modus operandi` razoável que seja política e financeiramente sustentável".

Em particular, a conferência teve por objetivo facilitar uma plataforma de alto nível para reafirmar o compromisso político e a solidariedade com os refugiados palestinianos e apresentar a visão estratégica da agência para o período 2023-2028, incluindo as lições extraídas da reposta ao covid-19, e assegurar ao organismo a estabilidade financeira de que necessita.

Em particular, a agência pretende garantir a prestação de serviços rentáveis e de alta qualidade aos refugiados palestinianos, através de diretrizes de programação e gestão modernizados.

O apoio e promoção internacionais do trabalho da agência e o seu compromisso com os princípios humanitários, incluindo a neutralidade, contra os ataques políticos foi outros dos objetivos da conferência.

Neste contexto, também foi abordada a situação de financiamento da agência para evitar crises recorrentes nesta área.