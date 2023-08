UE condena com "veemência" homicídio de candidato presidencial no Equador

"A UE condena da maneira mais veemente possível o homicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este trágico ato de violência é também um ataque às instituições e à democracia no Equador", dá conta um comunicado do alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell.

Borrell expressou a solidariedade dos 27 para com a população equatoriana e exortou as autoridades a responsabilizarem os autores "deste crime horrendo".

O chefe da diplomacia europeia apelou a um processo eleitoral pacífico no Equador e disse que a UE vai acompanhá-lo até ao final.

"Estamos ao lado do Equador na luta contra o crime organizado e vamos continuar a cooperar com as autoridades equatorianas para debelar este grande desafio", finalizou Borrell.

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no atentado que matou esta quarta-feira o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, no qual morreu também o suspeito do ataque após um tiroteio com os seguranças, segundo as autoridades.

Entre os feridos conta-se uma candidata a deputada e dois agentes policiais, informou o Ministério Público.

As autoridades informaram que foram detidas seis pessoas. O atentado ocorreu num comício realizado por Villavicencio num coliseu numa zona central e movimentada de Quito, onde um atirador desconhecido disparou contra o candidato a ocupar o lugar presidencial do Equador nas eleições gerais extraordinárias marcadas para 20 de agosto.

Os outros candidatos presidenciais manifestaram consternação e indignação pelo homicídio de Fernando Villavicencio e anunciaram a suspensão das ações de campanha.

Poucos minutos após a confirmação da morte do jornalista e antigo deputado, o Presidente do Equador, o conservador Guillermo Lasso, expressou também consternação pelo homicídio de Villavicencio e prometeu que o crime não ficará impune.