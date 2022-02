UE condena pedido da Duma de reconhecimento de repúblicas de Donetsk e Lugansk

"A UE condena veementemente a decisão da Duma russa de apresentar um apelo ao Presidente Putin para que reconheça as áreas não controladas pelo governo das províncias de Donetsk e Lugansk, da Ucrânia, como entidades independentes", disse o Alto Representante para os Assuntos Externos, Josep Borrell, na sua conta da rede social Twitter.

Os deputados russos aprovaram hoje um apelo para que o chefe de Estado, Vladimir Putin, reconheça a independência dos territórios separatistas pró-russos na Ucrânia e que são apoiados por Moscovo desde 2014.

O chefe da diplomacia da UE considera que "este reconhecimento é uma clara violação dos acordos de Minsk", promovidos para pacificar aquela região do leste da Ucrânia que permanece nas mãos de separatistas pró-russos desde 2014.

Borrell deixou claro que "o apoio e o compromisso da UE com a independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas permanecem inabaláveis".

Borrell acrescentou que a UE espera que a Rússia cumpra "os seus compromissos e participe de boa-fé" nas negociações no âmbito do chamado formato da Normandia (com a Ucrânia, para além da França e da Alemanha como mediadores) e do Grupo de Contacto Trilateral.

Também o Parlamento ucraniano pediu hoje à comunidade internacional para que rejeite o eventual reconhecimento das repúblicas separatistas de Donestk e Lugansk por parte da Rússia.

A resolução no Parlamento da Ucrânia foi aprovada com 331 votos a favor dos 369 parlamentares presentes durante a sessão, e o pedido dos parlamentares ucranianos foi encaminhado para as Nações Unidas, para a Comissão Europeia, e para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, entre outras instituições internacionais.

O documento afirma que o Parlamento ucraniano rejeita veementemente todas as tentativas russas de legitimar os separatistas no leste do país.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, neste momento "não existe qualquer decisão oficial" sobre o apelo da Duma sobre o reconhecimento da independência do Donbass e o assunto requer "uma reflexão do povo da Rússia".

O reconhecimento da independência dos territórios marcaria o fim do processo de paz para o leste da Ucrânia (Acordos de Minsk) assinados sob a mediação da França e da Alemanha que defendiam o regresso das regiões ao controlo de Kiev.

"Em caso de reconhecimento, a Rússia retirar-se-ia de facto e de jure dos acordos de Minsk com todas as consequências que daí decorrerão. Já advertimos contra esta posição", disse hoje o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba.

Nos últimos meses, Moscovo tem acusado a Ucrânia de querer inviabilizar os acordos, sendo que o processo de paz está de facto paralisado desde o final de 2019.