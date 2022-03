UE considera "inaceitável" proibição de emissões de media franceses

"Vimos os anúncios feitos pelo Governo maliano da suspensão a RFI e a France 24", respondeu uma porta-voz da UE para os Negócios Estrangeiros a uma questão colocada na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia.

"Consideramos que isto é inaceitável e deploramos esta decisão e as acusações infundadas", salientou Nabila Massrali.

A porta-voz do Serviço de Ação Externa da UE considerou ainda que "ao atacar a liberdade de imprensa, a liberdade de informar e ser informado, a junta continua e confirma a sua fuga para a frente".

A junta militar no poder no Mali ordenou esta noite a suspensão da emissão da RFI e da France 24 no país, acusando as emissoras francesas de "falsas acusações" de exações cometidas pelo exército maliano, segundo um comunicado.

O Governo de Bomako "rejeita categoricamente estas falsas acusações contra as valentes Fama" (Forças Armadas do Mali) e "inicia um procedimento (...) para suspender a difusão da RFI (Radio France Internationale) (...) e da France 24 até nova ordem", refere-se numa declaração enviada à agência France-Presse, assinada pelo porta-voz do Governo maliano, coronel Abdoulaye Maiga.

Os dois meios de comunicação social continuavam a transmitir esta manhã, observou a AFP.

Em causa está uma reportagem em que as FAMA eram acusadas de exações contra civis.