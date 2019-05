UE considera ofensiva de Haftar uma ameaça para a segurança internacional

Lusa13 Mai, 2019, 19:09 | Mundo

"O ataque militar do ENL (Exército Nacional Líbio) contra Tripoli e a escalada que se seguiu no interior e em redor da capital constituem uma ameaça para a paz e a segurança internacionais e ameaçam a estabilidade da Líbia", advertiram os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE numa declaração comum.

"A UE apela a todas as partes para concretizarem de imediato um cessar-fogo e a cooperarem com as Nações Unidas para assegurar o fim completo e global das hostilidades", acrescenta a declaração.

"A prioridade consiste num cessar-fogo imediato", insistiu o chefe da diplomacia francesa Jean-Yves Le Drian, citado pela agência noticiosa AFP.

"Os ataques cegos contra as zonas residenciais densamente povoadas podem constituir crimes de guerra e aqueles que violam o direito internacional humanitário devem prestar contas", advertiram os ministros europeus.

A declaração comum insiste no "compromisso em respeitar o embargo sobre a venda de armas" à Líbia.

O respeito deste embargo depende da decisão dos europeus em reenviarem os seus navios de guerra para o Mediterrâneo, para permitir que a operação militar Sofia assegure esta missão, indica a AFP. No entanto, e apesar de o mandato da operação ter sido prolongado até 30 de setembro, os meios navais foram retirados.