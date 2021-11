UE considera que as eleições na Nicarágua serão "totalmente falsas"

Durante um encontro com a imprensa estrangeira no Peru - onde chegou na segunda-feira, na sua primeira visita à América Latina desde que chegou ao cargo de Alto Representante da UE para a Política Externa - Borrell defendeu que a situação na Nicarágua é "uma das mais graves atualmente" em todo o continente, tornando-se uma preocupação ainda maior para a Europa do que as próximas eleições locais e regionais que ocorrerão na Venezuela.

"Estou mais preocupado com a Nicarágua, com que haja eleições totalmente falsas. Não vamos enviar nenhuma missão de observação eleitoral porque o sr. Ortega já prendeu todos os opositores políticos que concorreram às eleições. Não podemos esperar que esse processo produza um resultado legítimo", disse Borrell.

O chefe da diplomacia europeia referia-se à eleição presidencial que decorre domingo na Nicarágua, considerada ilegítima não só pela UE, mas também pelos Estados Unidos, devido à detenção de pelo menos sete candidatos da oposição.

Cristiana Chamorro - candidata à presidência da Nicarágua com maior probabilidade de derrotar o atual Presidente, o sandinista Daniel Ortega - foi presa por "traição à pátria" e alegada lavagem de dinheiro e está em prisão domiciliar desde junho passado, impedida de participar nas eleições a pedido do Ministério Público, liderado pela ex-guerrilheira sandinista Ana Julia Guido.

Também foram excluídos da eleição, devido a prisões e investigações judiciais promovidas pelo regime: Arturo Cruz, ex-embaixador da Nicarágua nos Estados Unidos, detido ao regressar de uma viagem a Washington; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, o jornalista Miguel Mora, o líder camponês Medardo Mairena e Noel Vidaurre.

Borrell chegou ao Peru com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais e a cooperação regional, numa visita em que terá encontros com o Presidente, Pedro Castillo, bem como com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Óscar Maúrua, e com a presidente do Congresso, María del Carmen Alva, bem como com representantes da sociedade civil .