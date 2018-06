UE contra condicionamento do debate da lei sobre descentralização em Moçambique

Lusa26 Jun, 2018, 16:20 | Mundo

"Não me parece uma boa abordagem condicionar avanços, porque isso não vai criar confiança", afirmou Sven Von Burgsdorff, em declarações à Lusa.

O representante da UE frisou que "condicionar processos complexos" em processos de paz "noutros países e noutras situações, nunca teve o impacto desejado".

"O desejo de ambas as partes é de criar uma atmosfera de confiança e condicionamentos não criam essa atmosfera", referiu.

Burgdsdorff defendeu que o debate da legislação eleitoral atinente à descentralização do país deve caminhar em paralelo com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

Assim, e apesar de se opor ao condicionamento de uma discussão à outra, o representante da UE disse à Lusa que também compreende a posição que o Presidente da República, Filipe Nyusi, expressou na segunda-feira, considerando que o desarmamento da Renamo é fundamental para a manutenção da paz e que deve começar já.

"As palavras do Presidente da República parecem-me muito legítimas, recordando às partes que o desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) [do braço armado da Renamo]" é um "objetivo que tem de ser realizado com a maior brevidade possível".

"Avançar com a DDR parece-me indispensável", acrescentou, assinalando ser um dossiê em que "não se veem progressos".

Acima de tudo, Sven Von Burgsdorff considera "indispensável continuar com o diálogo" que existia entre Nyusi e Afonso Dhlakama - líder da Renamo, que morreu a 03 de maio.

"Foi o caminho no passado e tem de ser também no futuro", destacou.

Sven Von Burgsdorff assinalou que é urgente a aprovação de leis eleitorais que correspondam à revisão pontual da Constituição sobre descentralização aprovada em maio pela Assembleia da República.

"Ao nível da legislação, temos de avançar para a revisão eleitoral, para assegurar coerência entre as emendas constitucionais com a lei em vigor, antes das autárquicas previstas para 10 de outubro", acrescentou o representante da UE.

A Assembleia da República de Moçambique travou, na semana passada, a pedido da Frelimo, a realização de uma sessão extraordinária que havia sido marcada para os dias 21 e 22.

A Frelimo evocou a falta de avanços no processo negocial sobre o desarmamento da Renamo para solicitar o adiamento da reunião que serviria para conciliar a lei eleitoral com as alterações à Constituição no âmbito do pacote de descentralização negociado entre Nyusi e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Afonso Dhlakama - que morreu a 03 de maio.