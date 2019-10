UE contribui com 6 ME para testes clínicos de vacina na RDCongo

Bruxelas, 31 out 2019 (Lusa) -- A Comissão Europeia anunciou hoje uma contribuição de seis milhões de euros para testes clínicos da vacina contra o Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo), numa altura em que a epidemia se continua a propagar no país.