UE cria Centro de Inovação em Defesa para impulsionar cooperação

A decisão, tomada hoje pelos 26 países membros que integram a agência -- a Dinamarca não faz parte -, durante uma reunião do seu comité diretor que antecedeu um Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente de Defesa, materializa um dos objetivos fixados pela `Bússola Estratégica`, o novo roteiro de política de segurança e defesa da União para a próxima década, adotado em março passado pela UE, através do qual o bloco europeu pretende aumentar a sua autonomia e reforçar as suas capacidades.

Em comunicado, a AED aponta precisamente que a `Bússola Estratégica` apelava à criação, ainda este ano, de uma plataforma para aumentar a cooperação entre os Estados-membros na inovação em matéria de defesa, o que foi agora concretizado.

De acordo com a agência, este novo centro "reforçará as atividades de inovação existentes da agência, mas também iniciará novas atividades, em estreita cooperação com os Estados-membros e as partes interessadas da UE", e operará de forma coerente com as iniciativas de inovação da NATO, tais como o Acelerador de Inovação em Defesa para o Atlântico Norte (DIANA).

A AED indica que o Centro de Inovação, que operará no quadro das atividades de inovação já existentes da agência, "servindo como catalisador e amplificador", centrar-se-á "nas prioridades acordadas pela UE para o desenvolvimento de capacidades, investigação de defesa, bem como capacidades industriais.

"Menos de dois meses após a adoção da `Bússola Estratégica` da UE, cumprimos uma das principais prioridades da `Bússola`, ao estabelecer o Centro de Inovação em Defesa da Agência Europeia de Defesa. Trabalhando em estreita colaboração com a Comissão, este polo ajudará as nossas Forças Armadas a intensificar os seus esforços de inovação para estarem mais bem preparadas para o futuro campo de batalha e para as tecnologias da próxima geração", comentou o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, que preside também à AED.

Lusa/Fim