UE critica contínua repressão contra imprensa na Bielorrússia

O encerramento da associação junta-se a outros casos de perseguição a trabalhadores de meios de comunicação social, devido a uma onda de protestos contra o governo.



"Este encerramento faz parte da repressão contínua e sistemática a todas as vozes independentes do país", disse na segunda-feira um porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa, recordando que há 27 trabalhadores de meios de comunicação social entre os 649 presos políticos conhecidos na Bielorrússia.



Em maio, foi "silenciada" a plataforma independente de meios de comunicação tut.by e abertas investigações criminais à sua direção e jornalistas, enquanto em julho prosseguiu "a repressão sem tréguas a organizações não-governamentais (ONG) e defensores dos direitos humanos", acrescentou.



A União Europeia, frisou o porta-voz, condena a repressão e pede às autoridades de Minsk que lhe coloque um ponto final, que cumpram as suas obrigações internacionais e que respeitem os direitos humanos e liberdades fundamentais da sua própria população.



A Bielorrússia vive uma profunda crise política desde as eleições presidenciais de agosto de 2020, nas quais Lukashenko foi declarado vencedor por uma larga margem, resultado classificado como fraudulento pela oposição e pelo Ocidente.