UE. Debate "cordial e construtivo" mas ainda há um caminho por fazer, salienta Costa

No final do Conselho Europeu, o primeiro-ministro afirmou que sobre este tema a Comissão Europeia ainda tem de fazer um caminho.Esse "caminho" vai no sentido de "uma resposta comum que assegure a competitividade das nossas empresas, a integridade do mercado interno e que não há uma grande desigualdade de capacidade de resposta dos países em função da sua capacidade orçamental mas uma resposta solidária e comum no contexto da UE", comentou António Costa.





Reportagem de Andrea Neves, Correspondente da Antena 1 em Bruxelas.