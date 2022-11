UE discute as rotas migratórias para a Europa

O conselho extraordinário de ministros dos Assuntos Internos, convocado pela presidência semestral checa do Conselho da UE, conta com a presença dos países terceiros que integram o espaço Schengen – Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça –, e foi marcado após um diferendo diplomático entre Itália e França desencadeado pela rejeição italiana em acolher um navio de resgate humanitário.Portugal está representado pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.A recente recusa do novo governo italiano em acolher o navio humanitário "Ocean Viking" da organização não-governamental (ONG) SOS Méditerranée, com mais de 200 migrantes resgatados no Mediterrâneo a bordo, voltou a abrir a discussão sobre as questões migratórias no seio da UE.Os migrantes seriam posteriormente acolhidos em França, mas o caso do "Ocean Viking" acabou por desencadear uma crise diplomática entre Paris e Roma, com as autoridades francesas a reclamarem "iniciativas europeias" para "um melhor controlo das fronteiras externas (da UE) e mecanismos de solidariedade".Na reunião de hoje, a par do novo Pacto em Matéria de Migração e Asilo – que a Comissão Europeia apresentou em 23 de setembro de 2020 -, será debatido um recente plano de ação que inclui 20 medidas concretas para responder aos desafios da rota do Mediterrâneo Central, que abrange Itália, e para conseguir respostas conjuntas face a um aumento generalizado dos fluxos migratórios.