UE disponibiliza 61 milhões de euros para ajudar população afegã

Em comunicado, a Comissão considerou que "a situação humanitária no Afeganistão continua a ser uma grande preocupação", por isso, a "União Europeia [UE] disponibilizou 61 milhões de euros em ajuda humanitária para responder às necessidades das pessoas vulneráveis no país, assim como os refugiados no Paquistão".

Deste total, 60 milhões de euros têm como destino o Afeganistão e um milhão de euros vai ser disponibilizado para ajudar os refugiados no território paquistanês.

Praticamente metade da população afegã está em situação de "insegurança alimentar aguda", recordou a Comissão na nota divulgada.

Os 61 milhões de euros vão ser convertidos em abrigos, medicamentos, água, saneamento e nutrição da população afegã.

A situação humanitária no Afeganistão degradou-se rapidamente depois de agosto de 2021, com a retirada na totalidade das forças norte-americanas do país, que durante duas décadas auxiliaram as autoridades do país no combate ao grupo islamista talibã e nas reformas necessárias, na ótica da comunidade internacional.

Com a retirada das tropas, uma imposição feita durante a Presidência do republicano Donald Trump, os talibãs rapidamente dominaram o país e assumiram o controlo do Governo, revertendo todas as reformas feitas, como a possibilidade de mulheres e raparigas terem acesso à educação.

Todo o progresso feito em matéria de igualdade de género também foi desfeito pelos talibãs, cuja matriz ideológica e religiosa é contrária a essa conceção.

Desde então, a situação humanitária deteriorou-se, ao ponto de as Nações Unidas alertarem para a pobreza extrema, quase sem precedentes, registada no país. O Governo, que não é legitimamente reconhecido pela comunidade internacional, está a ser alvo de sanções e praticamente todas as interações com o exterior estão estagnadas.