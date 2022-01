UE diz que poder militar não está preparado para solução pacífica

Num comunicado hoje divulgado, o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, aponta que "pelo menos sete manifestantes foram mortos e muitos outros feridos durante os protestos em Cartum" na segunda-feira, elevando o número total de mortos durante os protestos contra o poder militar para "mais de 70 desde 25 de outubro de 2021".

"Nos últimos meses, a União Europeia e a comunidade internacional têm apelado repetidamente às autoridades militares para que se abstenham de violência contra manifestantes pacíficos. Mais uma vez, estes apelos têm caído em ouvidos moucos", lamenta o chefe da diplomacia europeia.

Segundo Borrell, "as autoridades militares têm limitado a liberdade de expressão e a liberdade de associação desde o golpe de Estado do ano passado", tal como o demonstra o facto de, no domingo, ter sido retirada a licença da Al-Jazeera Mubasher no Sudão.

"A liberdade de expressão e de informação são direitos fundamentais que devem ser garantidos. A democracia, que as autoridades militares afirmam construir, não pode existir sem a liberdade dos meios de comunicação social. Através do uso desproporcionado da força e da detenção contínua de ativistas e jornalistas, as autoridades militares estão a demonstrar que não estão preparadas para encontrar uma solução negociada e pacífica para a crise", comenta o Alto Representante.

Borrell sublinha que "a violência contra civis e a detenção contínua de ativistas e jornalistas colocam o Sudão num caminho perigoso, longe da paz e da estabilidade, e põem em risco a oportunidade de uma solução pacífica".

"A União Europeia tem apoiado as aspirações democráticas do povo sudanês desde o início, e fá-lo-á no futuro com todos os meios à sua disposição. Apelamos às autoridades militares para que envidem os seus maiores esforços no sentido de desanuviar a escalada das tensões. Evitar mais perdas de vidas humanas é essencial", conclui o comunicado.

A capital do Sudão, Cartum, viveu na segunda-feira mais um dia de violência, com milhares de manifestantes nas ruas alvo de "balas reais", mas também bombas de gás lacrimogéneo, granadas de atordoamento e disparos de canhões de água, contam os médicos sudaneses, citados pelas agências internacionais.

Vários manifestantes feridos desmaiaram, alguns asfixiados pelo gás lacrimogéneo e outros atingidos pelas granadas.

As estatísticas do Comité Central de Médicos do Sudão apontam para 71 mortos (17 já este ano) e mais de 2.200 feridos pelas forças de segurança durante os protestos desde o golpe de Estado de 25 de outubro.

Os ativistas pró-poder civil, num país que em 2019 saiu de três décadas de ditadura militar islamita, voltaram hoje a sair à rua, enfrentando as forças de segurança destacadas em grande número na capital e que, pela primeira vez, estão a utilizar armamento pesado.

Em Cartum, a violência concentra-se em torno do palácio presidencial, antigo quartel-general do ditador Omar al-Bashir, deposto em 2019 sob a pressão de uma revolta popular, e onde hoje estão instaladas as autoridades de transição chefiadas pelo general Abdel Fattah al-Burhane, autor do golpe de 25 de outubro.

O Sudão vive um impasse político desde o golpe militar de 25 de outubro de 2021, que ocorreu dois anos após uma revolta popular, protagonizada já então pelos comités de resistência, para remover o autocrata Omar al-Bashir e o seu Governo islamita em abril de 2019.

Sob pressão internacional, os militares reinstalaram em novembro o primeiro-ministro deposto no golpe, Abdalla Hamdok, para liderar um Governo tecnocrata, mas o acordo não envolveu o movimento pró-democracia por detrás do derrube de Al-Bashir.

Desde então, Hamdok não conseguiu formar Governo perante protestos incessantes, não só contra o golpe de Estado, mas também contra o seu acordo com os militares e acabou por se demitir em 02 de janeiro.