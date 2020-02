UE diz que TAP está a ser usada como instrumento político pelo regime de Caracas

A posição foi assumida, no Parlamento Europeu, depois das críticas do eurodeputado Paulo Rangel à atuação do Alto Representante para as Relações Externas, que ainda não se tinha pronunciado sobre a suspensão dos voos da TAP para a Venezuela.



O deputado Nuno Melo também vai pedir que a atitude do regime de Maduro seja discutida no Parlamento Europeu.