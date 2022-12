UE e ASEAN juntam pela primeira vez chefes de Estado e de Governo

Esta inédita cimeira comemorativa União Europeia (UE) - Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a decorrer em Bruxelas, antecede aquele que será o último Conselho Europeu de 2022, que os líderes dos 27 Estados-membros do bloco comunitário realizam na quinta-feira, igualmente na capital belga, e que será dominado pela guerra na Ucrânia e pela crise energética, um pouco à imagem do que sucedeu ao longo de quase todo o ano.Antes da cimeira a 27, os líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro português António Costa, reúnem-se com os chefes de Estado ou de Governo dos países da ASEAN, organização da qual fazem parte Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar (antiga Birmânia), Singapura, Tailândia e Vietname.A ASEAN, encarada como parceira estratégica da União desde 2020, constitui o terceiro maior parceiro comercial dos 27 fora da Europa, depois de Estados Unidos e China.