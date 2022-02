UE e Chipre assinam memorando para aliviar pressão migratória na ilha

O documento foi assinado pelo ministro do Interior do Chipre, Nikos Nuris, e pela comissária europeia para o Interior, Ilva Johansson, na presença do Presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, e do vice-presidente da Comissão Europeia (CE), Margaritis Schinas.

Os objetivos declarados do memorando são a melhoria da capacidade de primeiro acolhimento dos migrantes que chegam à ilha, mas também o desenvolvimento de procedimentos de asilo oportunos, o estabelecimento de uma integração efetiva e o reforço da eficácia dos regressos aos países de origem.

Este último ponto, relativo aos regressos, tem sido ultimamente o foco dos esforços do Governo cipriota para reduzir o número de imigrantes e requerentes de asilo reprovados no país.

A chegada de refugiados ao Chipre aumentou significativamente nos primeiros 10 meses de 2021, tendo sido contabilizados 10.868 imigrantes ilegais, o que representa mais 38% do que em todo o ano 2020.

Segundo dados oficiais, a maioria (9.270) entrou pela chamada Linha Verde, que divide a ilha desde a invasão turca em 1974, o que indica que chegam da Turquia à autodenominada República Turca do Chipre do Norte.

O Governo cipriota denunciou repetidamente a Turquia acusando este país de introduzir sistematicamente imigrantes irregulares através da Linha Verde.

O ministro do Interior cipriota esclareceu que, embora a Linha Verde não seja uma fronteira externa da República de Chipre, é o local onde chegam diariamente dezenas de imigrantes irregulares.

Segundo o vice-presidente da CE, o memorando identificou três áreas-chave para melhorias: verificar e lidar com os fluxos migratórios da Turquia, auxiliar nos procedimentos de asilo por meio de financiamento e aumentar o número de regressos aos países de origem.

O memorando "mostra verdadeira solidariedade da Comissão da UE para com o Chipre e a crise urgente que enfrenta", disse o Presidente cipriota, após assinar o documento.

Schinas também se referiu à solidariedade da UE, garantindo que nenhum Estado-membro ficará sozinho sob pressão.