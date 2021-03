UE e EUA devem mostrar que democracia é "o melhor caminho a seguir" - Blinken

"Há um debate fundamental em curso sobre o futuro, e sobre qual, entre a democracia e a autocracia, é o melhor caminho a seguir. Acho que cabe a nós juntarmo-nos e mostrar ao mundo que a democracia pode trazer benefícios para os nossos cidadãos e também uns para os outros", afirmou Antony Blinken.

O secretário de Estado norte-americano falava à imprensa antes de se reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell.

Ao lado de Von der Leyen, Blinken agradeceu-lhe pela sua "liderança" e disse ser um "prazer" estar na Comissão Europeia, frisando que os Estados Unidos consideram a UE como um "parceiro de primeiro recurso".

"É por isso que vim a Bruxelas esta semana. Como o Presidente [Joe] Biden disse, os Estados Unidos irão colaborar estreitamente com os nossos aliados e com os nossos aliados da UE em todo o continente, para respondermos a desafios comuns e para atingirmos o nosso objetivo comum de uma Europa unida, livre e em paz", apontou.

A presidente da Comissão Europeia também referiu que a presença do secretário de Estado norte-americano é um "sinal muito claro" de que os Estados Unidos e a UE partilham a "mesma ambição", informando que quer desenvolver uma "nova agenda global UE-EUA" que permita responder "aos desafios mas também agarrar as oportunidades" do mundo atual.

"A nossa prioridade mais importante e mais imediata é mitigar a pandemia de coronavirus e lidar com as suas consequências na economia e nas pessoas. Sabemos que nenhuma região no mundo irá estar segura até que todas estejam seguras e, portanto, estou ansiosa por trabalhar com Antony [Blinken] para fortalecer as cadeias de valor globais para as vacinas", sublinhou.

Ursula von der Leyen salientou também que é necessária uma maior "sequenciação" do genoma do vírus e um maior "investimento em investigação" para assegurar que, "se necessário", a UE e os Estados Unidos têm "uma vacina adaptada" para responder a novas variantes, reforçando a ideia de que os dois parceiros têm de "juntar forças contra o vírus".

Além disso, a presidente do executivo comunitário abordou também as questões comerciais entre os Estados Unidos e a UE, saudando a suspensão das tarifas entre a Boeing e a Airbus em 05 de março como "um importante passo positivo", mas sublinhando que "há outras questões" que precisam de ser abordadas.

"Há ainda outras tarifas em vigor e questões mais vastas para resolver, tais como a reforma do sistema de comércio internacional, por isso estou expectante para discutirmos a maneira de moldar a nossa agenda tecnológica e comercial, e ver como aproveitar o nosso potencial conjunto", destacou.

Saudando ainda "de todo o coração" o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, Ursula von der Leyen identificou as transições climáticas como um dos "tópicos importantes" que os dois parceiros precisam de discutir, classificando-o como o "desafio definidor do nosso tempo".

"Estamos ansiosos por preparar os marcos [climáticos] deste ano, que começa com o dia da Terra em final de abril [22 de abril], a COP15 em Kunming em outubro e a COP26 em Glasgow, em novembro", apontou.

O encontro do secretário de Estado norte-americano com a presidente da Comissão e com o chefe da diplomacia europeia precede a participação por videoconferência, na quinta-feira, do Presidente Joe Biden na cimeira dos chefes de Estado e de governo da UE.

Antony Blinken encontra-se pela primeira vez presencialmente em Bruxelas, tendo também participado na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, que teve lugar na terça e quarta-feira.