UE espera ter toda a população vacinada em Setembro

Um objetivo que, a ser concretizado, supera a meta inicial de inocular 70 por cento da população adulta até ao final do verão.



Ainda de acordo com este documento, a União Europeia espera receber 413 milhões doses das vacinas até ao final deste segundo trimestre e mais 529 milhões no terceiro trimestre do ano, ou seja, de julho a setembro.



No primeiro trimestre do ano a União Europeia recebeu 106 milhões de vacinas.



Esta previsão da UE coloca em cima da mesa apenas as vacinas da Pfizer-BionTech, Johnson &Johnson, AstraZeneca e Moderna.



Ou seja, não conta ainda com a possibilidade de receber também no futuro vacinas da CureVac ou Sanofi, que estão em desenvolvimento, mas com as quais a UE já assinou contratos.



Ao mesmo tempo que vacina a população da União, o bloco europeu tem também como objetivo partilhar pelo menos 100 milhões de doses aos países mais pobres.