UE "extremamente fraca a travar colapso da democracia", diz Michael Ignatieff

"Vai chegar um momento em que três ou quatro países da Europa vão ser não democráticos. A Europa vai ter de decidir o que fazer. Tem de ser mais forte. Se for preciso mudar para uma votação por maioria, em vez da unanimidade, para reforçar as regras que estão constantemente a ser violadas por alguns países-membros, isso terá de acontecer", afirmou o académico canadiano, numa entrevista à Lusa à margem da participação no Fórum La Toja, na Galiza, Espanha.

Michael Ignatieff lembrou que a Universidade Centro-Europeia, de que é reitor, "estava em Budapeste quando [em 2018] foi expulsa da Hungria por Viktor Orban [primeiro-ministro]", pelo que leva "muito a sério o perigo do autoritarismo na Europa".

"Orbán pegou no sistema académico e esmagou-o. Não fomos apenas nós, foi todo o sistema universitário. É um desastre. Isto está a acontecer na Europa. Mostra que a Europa é extremamente fraca a defender e proteger liberdade académica e em travar o colapso da democracia", sustentou.

O historiador considera que "os europeus não estão conscientes desta realidade" e "não percebem quão fraca a Europa é" ou que "foi incapaz de impedir Orban de expulsar uma universidade de um país-membro, tal como tem sido incapaz em impedir três países de banirem a importação de cereais ucranianos".

"Isto são sinais de fraqueza. Eu sou a favor da Europa, mas vamos ser honestos sobre as suas fraquezas e fazer algo. Quero uma Europa muito mais forte. Mais forte em democracia e para travar este tipo de coisas", sublinhou.

Ignatieff observa que, se juntarmos "os países onde uma força autoritarista de direita pode chegar ao poder, eles são muitos", fazendo referência à Polónia, França e Itália.

"Devemos olhar para isto seriamente", sustenta.

Para Ignatieff, "se a UE é associação de democracias livres, é isso que tem de ser".

"Isto é existencial, o resto é um detalhe. Se isto acontecer [se não for uma união de democracias], já não será a Europa", avisou.

A questão, diz o académico, é que "mais cedo ou mais tarde vai acontecer", e até "pode acontecer em breve, se Le Pen vencer [as eleições] em França, se a senhora Meloni [primeira-ministra em Itália] seguir em frente".

"A própria existência da Europa está ameaçada. E os lideres dos outros países -- de Lisboa, de Madrid -- terão de dizer `No passarán` [Não passarão]", afirma.

Ignatieff considera que "o autoritarismo populista faz um diagnóstico do descontentamento das pessoas que os outros partidos não ouvem", o que "é bom, desde que respeitem a Constituição".

"Se passarem para a violência, para a repressão, se violarem a Constituição, então são uma ameaça e tem de ser parados, pela força se necessário", disse.

O reitor alerta que estes partidos "ouvem o descontentamento da população que deve ser ouvidos, mas nunca apresentam soluções".

"Para mim, liberal, temos de nos concentrar em que as nossas políticas resolvam os problemas. Se as pessoas estão zangadas porque os ricos recebem tudo e os pobres nada, então é preciso mudar algo", refere.

Na sua perspetiva, é preciso "ter soluções", porque "é quando não há soluções que o populismo encontra o seu público".

"O populismo é um desafio para a democracia mas obriga-nos a fazer melhor. E estou otimista de que o possamos fazer", afiançou.

A 5.ª edição do Fórum La Toja realizou-se entre quinta-feira e sábado na ilha de La Toja, em Espanha.