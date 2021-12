UE falha resposta comum sobre política energética

Num Conselho Europeu que se prolongou por 14 horas e no fim do qual os 27 não adotaram conclusões sobre a questão dos preços da energia, um dos principais temas em agenda, em declarações aos jornalistas já de madrugada, António Costa indicou que o nuclear e as taxas de carbono foram as duas matérias que impediram um consenso.", revelou.Segundo o primeiro-ministro, "".Recordando que o acordo a 27 sobre o objetivo da neutralidade carbónica na UE em 2050 já foi alcançado, e durante a presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre do ano, com a aprovação da Lei do Clima, o chefe de Governo apontou que "".", especificou.", completou.António Costa explicou que".", argumentou, apontando que tal também contribuiu para Portugal registar hoje uma taxa de inflação baixa.





Discussão e conclusões adiadas







Na conferência de imprensa no final da cimeira que dirigiu, o presidente do Conselho Europeu disse que os chefes de Governo e de Estado da UE não chegaram a um acordo sobre respostas a dar face à acentuada crise do setor energético, embora considerem este um "assunto sério".Por essa razão, o responsável belga garantiu que o assunto voltará a estar na agenda numa próxima cimeira.A escalada dos preços da luz - devido à subida no mercado do gás, à maior procura e à descida das temperaturas - ameaça exacerbar a pobreza energética na Europa e causar dificuldades no pagamento das contas de aquecimento neste outono e neste inverno.A discussão surge depois de, na quarta-feira, a Comissão Europeia ter adotado um conjunto de propostas legislativas para "descarbonizar o mercado de gás da UE", promovendo a transição para gases renováveis e com baixo teor de carbono, incluindo o hidrogénio.