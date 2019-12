UE. Igrejas alemãs exigem restrições à venda de armas

As Igrejas exigiram ao Governo Federal alemão que defenda uma "proibição fundamental de exportação de armas para países terceiros da União Europeia", assumindo como única exceção aqueles que respeitarem os critérios do União.



Estes últimos Estados deverão constar de uma "lista branca", elaborada e especificada com antecedência e periodicamente sob um método transparente, requereu ainda a Conferência.









"O GKKE insta o Governo Federal a exigir uma aplicação rigorosa e uniforme da posição comum da UE a nível europeu", referiu o relatório das Igrejas alemãs ( aqui em pdf e em alemão ).





"A opção básica de veto da Alemanha, quanto à exportação para países terceiros, deve ser preservada e não deve ser comprometida por quaisquer contratos bilaterais", sugeriu o documento.



A GKKE propôs ainda a aplicação das exigências do Parlamento Europeu nesta matéria, particularmente quanto à criação de um organismo europeu de supervisão.





Para as Igrejas, não é só a exportação como a produção de armamento que deve ser objeto de vigilância.



, acrescentou a GKKE.





As exigências das Igrejas alemãs prendem-se com princípios políticos em vigor na sociedade alemã que exigem regras firmes quanto à produção, venda e controlo de armamento.



Revogar "licenças já emitidas"

As Igrejas alemãs têm criticado a utilização de armas alemãs no Iémen ou na Síria, por parte dos principais envolvidos no conflito, como a Turquia, parceira da NATO, os Emirados Árabes Unidos ou a Arábia Saudita.







Têm denunciado especificamente o uso de tanques alemãs Leopard 2 por parte da Turquia, na sua recente ofensiva no norte da Síria.

No relatório desta terça-feira,recomendam as Igrejas.

Merkel acusada de não cumprir

Os prelados fiseram ainda graves acusações à chanceler alemã, acusando Angela Merkel de faltar ao prometido e continuar a vender armas à Turquia.





Em outubro, a operação militar lançada por Ancara, em outubro, contra as milícias curdas YPG, tinha levado o governo federal alemão a anunciar que não aprovaria nenhuma exportação de armas para a Turquia que pudessem ser usada no conflito.

Angela Merkel considerou mesmo, no Bundestag, a operação militar como um drama humanitário com grandes consequências geopolíticas. "Portanto,

Mas, nas primeiras seis semanas após o anúncio de Merkel, foram feitas quatro entregas de armas a Ancara, acusou o prelado Martin Dutzmann ao apresentar o relatório da Conferência.







Em oito meses, referiu, a Alemanha entregou à Turquia armas no valor de 250 milhões de euros. "A guerra foi travada com armas alemãs", criticou Dutzman.

UE sob fogo

Já o presidente - católico - do GKKE,

A UE e seus Estados-membros não têm seguido uma política restritiva de controle de armas, reservada apenas a países confiáveis, argumentou.







Jüsten exigiu "explicitamente" que não fossem entregues armas aos países envolvidos na guerra do Iémen, como o Egito, principal cliente do armamento francês, e os Emirados Árabes Unidos.

Segundo o documento das Igrejas, as exportações europeias de armamentos foram de 4,8 mil milhões de euros no ano passado, menos 1,4 mil milhões do que em 2017. No primeiro semestre de 2019, registou-se um aumento significativo para 5,33 mil milhões de euros.



"Esta não é uma tendência restritiva", acusou o relatório.

Legislação em falta

A nível do Governo federal alemão, as Igrejas foram particularmente exigentes.







No relatório, insistiram no requisito de justificação para a exportação de armas de guerra para países terceiros.







Um compromisso a aplicar, em particular, "se o Governo federal se desviar de seu princípio e autorizar a exportação de armas pequenas para países terceiros".

O GKKE pediu ainda a elaboração e aplicação de "legislação ainda em falta no regulamento de controle de exportação de armas da Alemanha".







Especificamente, quanto à "exportação de apoio técnico e às opções de controle para investimentos das empresas de Defesa alemãs, no desenvolvimento de capacidades de produção estrangeiras".