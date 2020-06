UE "lamenta profundamente" destruição pela Coreia do Norte de escritório de ligação com o Sul

"A UE lamenta profundamente as recentes ações da República Popular Democrática da Coreia, que aumentam as tensões, desestabilizam a situação e minam os esforços no sentido de uma solução diplomática para a Península da Coreia", afirma numa declaração hoje divulgada o serviço de comunicação da diplomacia europeia.

No comunicado publicado em nome do Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, lê-se que a explosão de hoje, "combinada com o aumento da sua retórica militar e o corte dos laços de comunicação oficial com Seul, é inaceitável".

"Quaisquer medidas adicionais provocatórias e prejudiciais devem ser evitadas", vinca a UE, apelando a que se evitem "mal-entendidos e erros de cálculo".

A diplomacia comunitária exorta as duas Coreias a retomarem, "o mais rapidamente possível", o "diálogo e o reinício de um processo diplomático sustentado destinado a criar confiança e a estabelecer uma paz e segurança duradouras na península coreana, livre de armas nucleares".

A Coreia do Norte fez explodir hoje o escritório de ligação com a Coreia do Sul em Kaesong, uma cidade perto da fronteira, aumentando a tensão na península coreana, revelou o Ministério da Unificação em Seul.

Fotos da Agência de Notícias Yonhap, sul-coreana, mostraram fumo a sair do que parece ser um complexo de edifícios e a agência revelou que a área fazia parte de um parque industrial agora fechado, onde ficava o escritório de ligação.

A Coreia do Norte já tinha ameaçado demolir o escritório à medida que intensificava a sua retórica sobre o fracasso de Seul em impedir que ativistas usassem panfletos de propaganda através da fronteira.

Alguns especialistas dizem que a Coreia do Norte está a manifestar a sua frustração porque Seul não pode retomar os projetos económicos conjuntos devido a sanções lideradas pelos EUA.

Em 2018, as Coreias abriram o seu primeiro escritório de contacto em Kaesong, para facilitar uma melhor comunicação e as trocas desde a sua divisão, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Quando o escritório foi aberto, as relações entre as Coreias floresceram depois de a Coreia do Norte ter iniciado negociações sobre o seu programa de armas nucleares.

Entretanto, as forças armadas da Coreia do Norte ameaçaram voltar às zonas desmilitarizadas sob acordos de paz entre as Coreias.

Embora não tenha sido imediatamente claro quais as ações que os militares da Coreia do Norte poderiam tomar contra o Sul, o Norte ameaçou abandonar um acordo militar bilateral alcançado em 2018 para reduzir as tensões na fronteira.

As relações entre as Coreias começaram a ficar tensas desde o colapso de uma segunda cimeira entre o líder norte-coreano Kim Jong un e o presidente Donald Trump, no Vietname, no início de 2019.