UE limita importações de aves de capoeira, milho e aveia

Entre os produtos abrangidos contam-se ovos, aves de capoeira, açúcar, mas também aveia, milho e mel, anunciaram as instituições europeias, respondendo a uma das principais fontes de indignação do setor.

O acordo prolonga por mais um ano a isenção de direitos aduaneiros concedida à Ucrânia desde 2022, mas com "mecanismos de salvaguarda" destinados a certos produtos sensíveis, sem afetar trigo e cevada, de acordo com um comunicado do PE.

Os agricultores europeus acusaram o fluxo de produtos ucranianos de baixar os preços locais e de constituir uma concorrência desleal.