UE manifesta "grandes preocupações" com situação em Tigray

"O Conselho adotou hoje conclusões que sublinham, por um lado, o papel importante da Etiópia enquanto parceiro estratégico e enquanto ator multilateral chave e, por outro, reiteram as grandes preocupações da União Europeia (UE) no que se refere à situação no Tigray e no conjunto da região", lê-se num comunicado do Conselho da UE hoje publicado.

Reconhecendo que a Etiópia atravessa atualmente uma "situação doméstica complexa", com "implicações importantes" para o conjunto do Corno de África, a UE destaca que o conflito armado no Tigray "exacerba" essas "tensões" e apela a que a "instabilidade de longo prazo" e uma "maior escalada militar" sejam "evitadas".

"Nas conclusões, a UE insta todas as partes a pararem imediatamente com as violências na região do Tigray e a assegurar o acesso humanitário total, rápido e desimpedido a todas as pessoas com necessidades em todas as áreas", aponta.

O Conselho da UE toma também nota dos "esforços do Governo etíope para responder a algumas das necessidades das pessoas na região", mas afirma que é "necessário aumentar esses esforços" e garantir "total cooperação" com as Nações Unidas e com "todas as organizações humanitárias no terreno".

"O Conselho está extremamente preocupado com os relatos numerosos relativos a possíveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade, assassinatos extrajudiciais e outras violações e abusos dos direitos humanos. A UE apela a que estas ações terminem imediatamente e a que os seus perpetradores sejam rapidamente trazidos perante a justiça", frisa o comunicado.

No âmbito da cooperação do Governo de Abiy Ahmed com organizações internacionais, a UE "encoraja" também a Etiópia a "fortalecer a sua relação com a União Africana" de maneira a "tomar decisões concertadas e pacíficas" que preservem a "estabilidade de toda a região" e a "assegurar uma solução política para o conflito".

"A UE quer continuar a manter um diálogo construtivo com o Governo etíope em todas estas áreas; a UE toma nota do processo de transição democrática vasto que está a ocorrer na Etiópia, com importantes reformas políticas e económicas a serem implementadas", lê-se na nota.

O bloco saúda ainda o "compromisso do governo etíope em organizar eleições transparentes", após o anúncio, pelo governo de Abiy Ahmed, de que as eleições gerais que deviam ter tido lugar em agosto de 2020 -- mas que foram adiadas devido à pandemia de covid-19 -- ocorrerão a 05 de junho.

O comunicado do Conselho da UE hoje publicado surge após a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Pekka Haavisto, à Etiópia em fevereiro, enquanto enviado do Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell.

Após o seu regresso, o chefe da diplomacia europeia tinha anunciado que iriam ser publicadas conclusões do Conselho da UE relativamente ao conflito na região do Tigray, hoje divulgadas.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 2019, lançou uma operação militar em Tigray no passado dia 4 de novembro para derrubar as autoridades do partido governante nqauele estado, a Frente de Libertação Popular de Tigray (TPLF), cujas forças estaduais acusou de atacarem bases do exército federal no estado.

Desde então, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 60.000 pessoas fugiram da violência em Tigray, tendo procurado refúgio no vizinho Sudão.