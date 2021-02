UE. Ministros dos Negócios Estrangeiros trocam primeiras impressões com Antony Blinken

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje presencialmente para discutirem as relações com a Rússia. Vão também trocar as primeiras impressões com o novo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, analisar as relações com a China e o acordo nuclear com o Irão.