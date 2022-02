UE mobiliza 18 ME em ajuda humanitária para pessoas vulneráveis na Argélia, Egito e Líbia

"O novo financiamento para organizações humanitárias na Argélia, Egito e Líbia ajudará as pessoas vulneráveis afetadas por conflitos, instabilidade ou deslocamentos", anunciou o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, em comunicado de imprensa.

A situação destas populações, acrescenta Janez Lenarcic, "tornou-se cada vez mais difícil durante a pandemia de covid-19" e a ajuda humanitária europeia agora alocada visa "satisfazer as suas necessidades básicas e garantir o seu acesso aos cuidados de saúde, educação e outros serviços".

Dos 18 milhões de euros totais, nove milhões visam ajudar a satisfazer as necessidades humanitárias mais urgentes dos refugiados sarauís na Argélia, assegurando acesso à alimentação e nutrição, à água potável e aos cuidados básicos de saúde, bem como à educação.

Outros cinco milhões de euros serão destinados aos refugiados e requerentes de asilo mais vulneráveis nos bairros mais pobres dos centros urbanos do Egito, permitindo acesso seguro e sustentável a uma educação de qualidade, serviços de proteção e necessidades básicas.

Os restantes quatro milhões de euros ajudarão a satisfazer as necessidades humanitárias em matéria de saúde, educação e proteção para os mais necessitados nos centros urbanos e locais de difícil acesso na Líbia.

A ajuda humanitária financiada pela UE é prestada junto das populações afetadas através de agências das Nações Unidas, entidades internacionais e organizações não-governamentais.

Na Argélia, milhares de refugiados sarauís estão em campos isolados no sudoeste do país com pouco acesso a recursos, tornando a ajuda humanitária essencial para a sua sobrevivência, razão pela qual, desde 1993, a UE já concedeu 277 milhões de euros.

O Egito acolhe, por seu lado, refugiados em alguns dos bairros mais pobres das suas maiores cidades, que dependem fortemente da assistência humanitária, tendo a UE já avançado com quase 33 milhões de euros desde 2015.

E, embora a situação na Líbia esteja a melhorar, a economia dividida por conflitos e a pandemia esgotaram as capacidades de sobrevivência dos mais vulneráveis, incluindo os migrantes e os deslocados, pelo que, desde o início do conflito em 2011, a UE já mobilizou mais de 88 milhões de euros.