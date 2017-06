UE negoceia "Brexit" com qualquer Governo ou parlamento britânicos - MNE português

Lusa 09 Jun, 2017, 12:18 | Mundo

"Como ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo português, de um dos 27 Estados-membros que vão começar a negociar as condições da saída com o Reino Unido, [digo] que nós negociamos com toda a boa-fé, defendendo os interesses europeus, mas procurando acautelar a relação futura mutuamente benéfica com o Reino Unido, [e fazemo-lo] com qualquer Governo britânico, com qualquer composição do parlamento britânico", afirmou à Lusa Augusto Santos Silva.

O Partido Conservador, liderado pela primeira-ministra, Theresa May, foi o mais votado mas perdeu a maioria absoluta nas eleições legislativas antecipadas de quinta-feira no Reino Unido, segundo resultados oficiais divulgados hoje.

O chefe da diplomacia portuguesa disse ainda que não espera que haja "atrasos substanciais" nas negociações do `Brexit`, que devem arrancar a 19 de junho.