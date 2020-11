UE pede mais repatriamentos de estrangeiros irregulares para evitar populismo

Numa intervenção no Senado francês, a comissária europeia defendeu uma multiplicação de "acordos" com os países de origem, de forma a que estes recebam os respetivos cidadãos que vivem em situação irregular dentro do espaço da União Europeia (UE), onde 140.000 migrantes entraram ilegalmente no ano passado.

"Precisamos de mais acordos de readmissão com países de origem e que funcionem melhor. (...) A Comissão Europeia deveria utilizar todos os instrumentos à sua disposição para o conseguir (...), incluindo a ajuda internacional, os acordos de mercado, de vistos ou o Erasmus [o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto]", enumerou Ylva Johansson, durante uma audição na comissão de Assuntos Europeus do Senado francês (câmara alta do parlamento).

E prosseguiu: "A razão pela qual coloco tanta ênfase nos regressos é que os cidadãos europeus, parece-me, estão disponíveis para acolher pessoas que necessitam de proteção internacional. Mas querem que seja feita uma distinção entre aqueles que têm o direito de ficar, e que precisam de ser integrados, e aqueles que não estão destinados a ficar".

Na audição no Senado francês, Ylva Johansson, que apresentou em setembro em Bruxelas um novo Pacto europeu sobre a Migração e o Asilo, deixou um alerta e manifestou as suas preocupações.

"Se não formos capazes de ser mais eficazes nos repatriamentos, existe o risco (de um aumento) do populismo e o risco de perder o apoio dos cidadãos europeus", declarou Ylva Johansson.

"Há uma margem bastante grande de progressão" na questão dos repatriamentos na Europa, acrescentou a comissária europeia, destacando que a taxa média de execução de uma decisão de expulsão é de 30% no espaço europeu, um indicador que cai "para 13%, 14% em França".

A representante do executivo comunitário criticou também o facto de os procedimentos serem ainda "muito demorados".

Durante esse período de espera, "as pessoas integram-se na sociedade, apaixonam-se, começam a trabalhar e fica muito difícil efetuar os regressos", frisou a comissária europeia.

"É isso que quero evitar", concluiu Ylva Johansson.

Em setembro passado, a Comissão Europeia propôs um novo Pacto sobre a Migração e o Asilo, um documento que, segundo indicou na altura o executivo comunitário, engloba todos os diversos elementos necessários para uma abordagem europeia abrangente da migração.

"O pacto define procedimentos melhorados e mais rápidos em todo o sistema de asilo e de migração e estabelece um equilíbrio entre os princípios da partilha equitativa de responsabilidade e da solidariedade. Tal é fundamental para restabelecer a confiança entre Estados-membros e na capacidade da UE para gerir a migração", referiu então a Comissão.

"Reforçar a confiança graças a procedimentos melhores e mais eficazes", "uma partilha equitativa de responsabilidade e solidariedade", "uma mudança de paradigma na cooperação com países terceiros" e "impulsionar um sistema comum da UE em matéria de regressos" foram alguns dos pilares apresentados deste novo pacto há muito aguardado.

As migrações, sobretudo as entradas irregulares de migrantes e requerentes de asilo nas fronteiras europeias e posteriormente um processo partilhado de acolhimento destas pessoas, têm sido um dos grandes desafios da UE nos últimos anos, expondo divisões no seio do bloco comunitário e suscitando posições políticas inflamadas, nomeadamente junto dos quatro países que compõem o chamado Grupo de Visegrado (Eslováquia, Hungria, Polónia e República Checa).

Cerca de cinco anos após a crise migratória que atingiu a Europa entre 2015 e 2016, considerada então a maior das últimas sete décadas, o consenso entre os países da UE sobre as questões migratórias tem sido difícil de alcançar.