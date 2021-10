UE pede que forças de segurança atuem "com moderação" durante manifestações de sábado

A capital sudanesa, Cartum, e outras cidades do país irão acolher no sábado manifestações contra o golpe de Estado militar de 25 de outubro, enquanto diferentes organizações pedem às forças de segurança para evitarem o uso excessivo de força contra os manifestantes.

"Em antecipação das manifestações anunciadas para sábado, 30 de outubro, instamos todas as forças militares e policiais a agirem com moderação e a tratarem todos os manifestantes e jornalistas com o devido respeito", afirmou o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, numa declaração citada pela agência noticiosa Efe.

Borrell apontou que o golpe militar da passada segunda-feira "provocou protestos em massa" contra os quais tem havido violência.

O representante da UE reiterou o apelo para a "libertação imediata de todos os presos políticos desde o golpe militar e para o respeito pela sua integridade física e direitos humanos".

Borrell sublinhou que o "regresso imediato ao caminho da transição civil para a democracia continua a ser o único caminho para a liberdade, paz e justiça para todos os sudaneses".

Nesse sentido, o diplomata considera ser "necessário um diálogo entre todas as partes", acrescentando que a UE está pronta para "apoiar esse diálogo e continuar a apoiar a transição liderada por civis".

O apelo da UE para que os militares evitem a violência durante as manifestações de sábado surge depois de pedidos semelhantes por parte de Nações Unidas e Estados Unidos da América.

O chefe das Forças Armadas sudanesas, Abdel-Fattah al-Burhan, dissolveu, na segunda-feira, os órgãos criados para o período de transição que teve início após o derrube do antigo Presidente Omar al-Bashir e declarou o estado de emergência em todo o país, mas um dia mais tarde prometeu reintegrá-los.

O golpe ocorreu na sequência de críticas cruzadas entre os militares e os partidos políticos, cuja coexistência no processo de transição foi tensa desde o início, e aumentou a tensão após uma alegada tentativa de golpe há um mês, que o governo atribuiu a "restos" do regime de Al-Bashir "dentro e fora das forças armadas", algo que enfureceu os militares.

O Sudão assistiu a dias sangrentos de protestos contra o regime de Al-Bashir nos últimos anos, incluindo em 3 de junho de 2019, quando as forças de segurança dispersaram brutalmente uma concentração em massa em Cartum com armas de fogo e gás lacrimogéneo, matando mais de 100 pessoas e ferindo pelo menos 700, de acordo com a organização Amnistia Internacional.

Numa possível reviravolta face aos acontecimentos da semana passada no país africano, Al-Burhan está a considerar o regresso de Hamdok como primeiro-ministro, apesar deste ter sido deposto, disse hoje uma fonte do gabinete militar à Efe, solicitando o anonimato.