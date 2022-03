UE pode ter mais 65 a 70 mil milhões de euros por ano para gastar na defesa - Comissário

Versalhes, 11 mar 2022 (Lusa) - O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, disse hoje que um aumento para 2% do PIB nos Estados-membros das despesas com a defesa se pode traduzir em mais 65 mil milhões de euros anualmente para este setor.