UE precisa de "medidas urgentes" se quiser atingir metas climáticas

, alerta a agência, apesar de salientar que as políticas europeias para o ambiente têm contribuído para a sua melhoria nas últimas décadas.Face ao “ritmo alarmante da perda de biodiversidade, ao aumento dos impactes das alterações climáticas e ao consumo excessivo de recursos naturais”, a única solução é aplicar “medidas urgentes nos próximos dez anos”.

“A Europa precisa de fazer melhor, tem de enfrentar determinados desafios de forma diferente e precisa de repensar os seus investimentos”, considera a Agência Europeia do Ambiente.

Medidas essas que passam por, utilizar a “influência diplomática e económica” da União Europeia para promover acordos internacionais para o clima, “assumir a sustentabilidade como enquadramento para a elaboração de políticas” e “fomentar a inovação em toda a sociedade”. relatório europeu frisa que, uma vez que se tem sentido uma maior “sensibilização dos cidadãos”, um crescente desenvolvimento tecnológico aplicado ao ambiente e mais “iniciativas comunitárias e de reforço da ação da UE”.

Evitar “danos irreversíveis”

"Europe’s #environment is at a tipping point. We have a narrow window of opportunity in the next decade to scale up measures to protect #nature, lessen the impacts of #climatechange & radically reduce consumption of #naturalresources."

- Hans Bruyninckx, EEA Director#SOER2020 pic.twitter.com/CDURk1kmYr — EU EnvironmentAgency (@EUEnvironment) December 4, 2019

São também, de acordo com o relatório, notáveis os progressos das últimas duas décadas em matéria de “mitigação das alterações climáticas, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa”.No entanto, “a Europa não alcançará a sua visão de sustentabilidade (…) se continuar a promover o crescimento económico e a procurar gerir os impactes ambientais e sociais”, pelo queA Agência Europeia do Ambiente explica que as medidas existentes colocam a UE no caminho de reduzir as suas emissões em 30 por cento na próxima década, em comparação com os níveis de 1990.Atualmente, o bloco de 28 países tem uma meta de 40 por cento até 2030, sendo que alguns dos membros pediram que essa meta fosse aumentada para 55 por cento.O relatório da agência europeia é divulgado numa altura em que. A Cimeira sobre as Alterações Climáticas, conhecida como COP25, irá decorrer até 13 de dezembro na capital espanhola.

c/ Lusa