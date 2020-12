UE precisa de nova estratégia para conflito israelo-palestiniano, defende especialista

No relatório "O fim de Oslo: uma nova estratégia europeia sobre Israel-Palestina", hoje divulgado, Hugh Lovatt apela à UE para colocar "a desocupação e a igualdade de direitos na frente e no centro" dessa nova estratégia.

Lovatt considera que "o processo de Oslo está esgotado", que a solução dos dois Estados (Israel e um Estado palestiniano lado a lado) é cada vez menos viável e que a Europa não tem conseguido alterar fundamentalmente "o agravamento da situação no terreno", gerador de instabilidade futura e que ameaça os interesses europeus.

O relatório assinala ainda a "mudança nas prioridades políticas dos Estados árabes", alguns dos quais, como os Emirados Árabes Unidos, assinaram recentemente acordos de normalização com o Estado hebreu, contra a posição tradicional de fazer depender o reconhecimento de Israel de um acordo com os palestinianos.

Face a tudo isto, "a UE deve pelo menos reconhecer que precisa de adaptar a sua estratégia", adianta.

"A estratégia europeia tornou-se obsoleta e inflexível, dar-lhe nova vida não é apenas um pré-requisito para o progresso, mas é também eminentemente alcançável", indica o especialista na política da UE em relação ao processo de paz no Médio Oriente num comunicado de divulgação do relatório.

Hugh Lovatt afirma que "a Europa tem de recuperar seu papel histórico impulsionando a política internacional para resolver o conflito israelo-palestiniano, concentrando-se na igualdade de direitos para ambos os povos, em conformidade com o direito internacional, e rejeitando inequivocamente a ocupação e o `apartheid´ como um resultado por defeito".

Considera que perante o fracasso aparente da solução de dois Estados, a UE deve reorientar a sua visão "para a igualdade e a desocupação como componentes básicos de uma resolução justa para o conflito" e para isso "terá de reconfigurar a base das suas relações com Israel e a Autoridade Palestiniana (o governo provisório dos palestinianos instituído com os acordos de Oslo)".

Sem o recurso à solução dos dois Estados, "Israel terá de garantir direitos iguais para os palestinianos num estado democrático", a alternativa ao `apartheid`, indica Lovatt, que assinala que "a atual trajetória representa claramente uma ameaça direta à sobrevivência de Israel como democracia".

Como "pré-requisitos" a uma resolução futura do conflito, a União deverá "impedir a atividade de colonização israelita e pressionar os palestinianos no sentido de uma renovação política", refere o relatório.

Segundo o especialista do Conselho Europeu para as Relações Externas, "muitos (...) em Israel dizem agora aos europeus que devem olhar além da questão palestiniana e concentrarem-se nas oportunidades associadas a um relacionamento bilateral fortalecido e à normalização regional" do Estado hebreu.

Mas a "dura realidade" é que "um agravamento da situação do `apartheid` irá, com o tempo, revelar-se um obstáculo intransponível para as relações UE-Israel, como aconteceu com a África do Sul", considera.

Lovatt refere que este ano a política europeia registou "vitórias significativas" em relação a este dossier, "ajudando a bloquear o plano de `paz` de (presidente dos Estados Unidos) Donald Trump e a evitar a anexação de facto de território palestiniano por Israel".

Mas considera que, "a longo prazo, um repensar estratégico é (...) o único meio de fazer avançar os interesses europeus - não apenas em termos de uma paz sustentável entre israelitas e palestinianos, mas também como um catalisador para uma maior estabilidade à porta da Europa e para relações bilaterais mais prósperas".

Para Lovatt, se não fizer "sentir a sua vontade", a UE prejudica "a sua ambição de agir de forma mais geopolítica na cena mundial".

"Se os europeus se preocupam realmente com a sua parceria com Israel, os direitos palestinianos e os riscos de instabilidade, agora é a hora de mudar de rumo", afirma.

Hugh Lovatt está ligado ao Programa para o Médio Oriente e Norte de África do grupo de reflexão e investigação pan-europeu Conselho Europeu de Relações Externas (ECFR, na sigla em inglês).