UE prepara plano de reformas e investimentos na Ucrânia

Os ministros das Finanças da União Europeia (UE) devem aprovar um plano com 69 reformas e 10 investimentos na Ucrânia até 2027, esta terça-feira, no âmbito do Mecanismo de Apoio à Ucrânia de 50 mil milhões de euros.

A discussão consta da agenda da reunião dos ministros das Finanças da UE, em Bruxelas, segundo a qual os responsáveis europeus da tutela – como o português Joaquim Miranda Sarmento – irão fazer um “ponto de situação sobre o impacto económico e financeiro da agressão da Rússia” e serão informados sobre “a implementação do Mecanismo de Apoio à Ucrânia”.



Fontes europeias adiantaram à Lusa que o documento deverá ser aprovado, já que “não se regista oposição”, de momento, entre os Estados-membros.



Em causa está o novo Plano para a Ucrânia para os próximos quatro anos, ao abrigo do recentemente aprovado Mecanismo de Apoio à Ucrânia da UE, que visa uma ajuda financeira regular ao país para manter a administração em funcionamento, pagar salários e pensões, prestar serviços públicos e para se reconstruir, enquanto se continua a defender da invasão russa.



Este ano, o apoio europeu deverá ascender a 18 mil milhões de euros (dos 50 mil milhões de euros totais), no âmbito deste documento que a Comissão Europeia aprovou e que propôs que os Estados-membros dessem a "luz verde" final para a ajuda avançar.