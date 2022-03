UE procura libertar-se da dependência do petróleo e gás da Rússia

Na semana passada, o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis avançou que a Comissão Europeia apresentaria esta semana diretrizes para os Estados-membros da União Europeia (UE) enfrentarem elevados preços do gás e da eletricidade, que batem máximos e assim continuarão pelas tensões geopolíticas, com “impacto significativo” na inflação.”, anunciou então Dombrovskis.A posição surge em altura de acentuada inflação, que atingiu um novo máximo de 5,8% na zona euro, em fevereiro, face aos 5,1% do mês anterior e aos 0,9% registados em fevereiro de 2021, segundo uma estimativa divulgada pelo Eurostat.Por estes dias, os valores dos preços da energia e do gás também batem máximos, impulsionados pela guerra na Ucrânia, dado a Rússia ser grande produtor e exportador de gás.