UE prolonga por mais dois anos missões diplomáticas e operação marítima na Somália

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE prorrogaram hoje, até 31 de dezembro de 2024, os mandatos das duas missões da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) na Somália - a EUCAP Somália e a EUTM Somália - e a operação marítima militar executiva Atalanta.

A EUCAP Somália, lançada em julho de 2012 e sediada em Mogadíscio, é a missão civil da UE de reforço das capacidades para aplicar o direito marítimo civil na Somália, incluindo na Somalilândia.

A EUTM Somália, criada em 2010 e também com sede na capital somali, executa o seu mandato utilizando uma abordagem assente em três pilares e centrada na formação, na orientação e na prestação de aconselhamento estratégico ao Exército Nacional da Somália e no apoio ao desenvolvimento de um sistema de formação próprio da Somália.

A operação Atalanta, por seu lado, tem sede em Rota, Espanha, e foi criada em 2008 para responder ao aumento dos níveis de pirataria no Oceano Índico ocidental e tem, segundo um comunicado do Conselho, contribuído significativamente para a repressão da pirataria, bem como para a proteção dos navios do Programa Alimentar Mundial (PAM), da Missão da União Africana na Somália e de outros navios vulneráveis.