UE promove grupo de consultas com oposição democrática da Bielorrússia

Este grupo atuará como uma "plataforma de diálogo entre a UE e os representantes da sociedade civil da Bielorrússia", explicou o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) num comunicado, acrescentando que garantirá o intercâmbio de informação sobre a situação no país.

Contribuirá também para moldar as futuras ações da UE para apoiar uma Bielorrússia "livre, soberana e democrática", indicou o SEAE.

Na sua primeira reunião, hoje realizada em Bruxelas, os representantes da UE e da Bielorrússia trocaram pontos de vista sobre a degradação da situação dos direitos humanos no país, incluindo as condições em que se encontram os presos políticos e suas famílias, bem como sobre os objetivos e necessidades das forças democráticas.

Os participantes condenaram igualmente a cumplicidade do Governo do Presidente Alexander Lukashenko na guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e "o aumento da retórica nuclear do regime", que "ameaça ainda mais a soberania do país".

O Alto Representante da UE para a Política Externa reuniu-se com Tikhanovskaya e, perante o aumento da violência e da repressão por parte do regime de Minsk, reafirmou "o apoio permanente da UE a todos aqueles que corajosamente defendem uma Bielorrússia livre, independente e democrática".

Desde as eleições presidenciais de agosto de 2020 em que Lukashenko foi reeleito e que a UE classificou como fraudulentas, o bloco comunitário contribuiu com mais de 100 milhões de euros de apoio ao povo bielorrusso, para organizações de direitos humanos, sociedade civil, meios de comunicação independentes, instituições culturais e pequenas e médias empresas.

A UE recordou que continua disposta a acionar um plano global de 3.000 milhões de euros para apoiar uma Bielorrússia democrática, assim que o país "iniciar o caminho para a transição democrática".