UE pronta para discutir levantamento de patentes de vacinas

"A União Europeia (UE) está pronta a discutir qualquer proposta que enfrente a crise de forma eficaz e pragmática. Estamos prontos para discutir como a proposta dos EUA pode atingir esse objetivo", afirmou Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia lembrou que a UE é por enquanto "o principal exportador de vacinas do mundo" e exortou outros países produtores a suspenderem as restrições para exportarem as suas doses.

Joe Biden anunciou na quarta-feirao apoio ao levantamento de patentes de vacinas.

Até agora, a UE não se tinha manifestado a favor com o argumento de que uma decisão como essa iria levar tempo devido à falta de meios de produção. "Uma transferência de patente veria a produção começar dentro de um ano a 14 meses (...). No próximo ano, quando tivermos sucesso em aumentar a produção das nossas fábricas, esta pergunta pode ser feita", afirmava na segunda-feira Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno. "Por enquanto, pedimos a todos os produtores de vacinas que autorizem a exportação e evitem todas as restrições que possam perturbar as cadeias de abastecimento farmacêutico".

O Reino Unido, por exemplo, não exportou qualquer dose fabricada em território britânico e nos Estados Unidos uma decisão presidencial bloqueia estritamente a exportação de vacinas e restringe a de componentes de vacinas.

Uma situação bem diferente daquele que acontece na União Europeia que exporta "para mais de 90 países", do Japão à Colômbia via México, o que a torna "a farmácia do mundo" e "a única região democrática a exportar em grande escala", disse Von der Leyen. "Foram exportadas mais de 200 milhões de doses produzidas na Europa, ou seja, tantas vacinas quantas a UE forneceu aos seus próprios cidadãos".

Ursula von der Leyen elogiou o "sucesso" das campanhas de vacinação dos 27, com "mais de três milhões de europeus vacinados todos os dias". A UE planeia vacinar 70% de sua população adulta até ao final de julho.

