UE quer mais sanções contra a Rússia e investigar os crimes de guerra na Ucrânia

Stephanie Lecocq - EPA

A Comissão Europeia prepara-se para um novo pacote de sanções contra a Rússia. Estão em cima da mesa todas as possibilidades, incluindo medidas para penalizar as receitas russas com a venda de petróleo e gás natural.