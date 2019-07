UE quer "trabalhar construtivamente" com Boris Johnson

Lusa23 Jul, 2019, 13:16 | Mundo

"Ansiamos por trabalhar de forma construtiva com o primeiro-ministro Boris Johnson quando este tomar posse, para facilitar a ratificação do Acordo de Saída e chegarmos a um `Brexit` ordenado", disse Barnier, numa reação divulgada na sua conta na rede social Twitter.

"Estamos também prontos para retrabalhar a declaração negociada numa nova parceria em linha com as diretrizes do Conselho Europeu", salientou também.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson foi hoje declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador, e vai suceder a Theresa May à frente do governo na quarta-feira.

Boris Johnson ganhou com 92.153 votos (66,3%), enquanto o outro candidato finalista, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, reuniu apenas 46.656 votos (32,7%).

Foi desencadeado pela renúncia de Theresa May à liderança do partido a 07 de junho devido à dificuldade em fazer aprovar no parlamento o acordo de saída para o `Brexit` que concluiu em novembro com Bruxelas.

Boris Johnson só será nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II após a demissão de Theresa May na tarde de quarta-feira, após o debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.