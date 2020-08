UE reitera a Putin que está ao lado do povo bielorrusso

"Ontem, a UE expressou a sua solidariedade com o povo da Bielorrússia no seu desejo de determinar o seu próprio futuro. Hoje, reiterei esta mensagem ao Presidente [Vladimir] Putin", revelou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na sua conta oficial na rede social Twitter.

Charles Michel, que manteve assim a segunda conversa telefónica com Putin sobre a Bielorrússia no espaço de 72 horas -- ambos já haviam discutido a crise bielorrussa na terça-feira -, acrescenta na mensagem publicada nas redes sociais que a única forma de lidar com a presente situação é "através de um diálogo político inclusivo e de um processo pacífico e democrático".

A conversa telefónica do presidente do Conselho Europeu com o Presidente russo ocorreu um dia depois de uma cimeira extraordinária por videoconferência dos chefes de Estado e de Governo da UE, na qual os 27 se manifestaram solidários com o povo da Bielorrússia, reiteraram que rejeitam os resultados oficiais das eleições presidenciais de 09 de agosto, e garantiram que avançarão com sanções contra os responsáveis pela fraude eleitoral e pela repressão violenta das manifestações a contestar a recondução de Alexander Lukashenko.

No final da cimeira extraordinária que convocara no início da semana, Charles Michel disse em conferência de imprensa em Bruxelas que a mensagem "muito forte e unida" dos 27 para Minsk é "muito clara: a UE está solidária com o povo na Bielorrússia e não aceita a impunidade", pelo que vai adotar "em breve" sanções contra "um número substancial de indivíduos responsáveis pela violência, repressão e fraude eleitoral".

"Estas eleições não foram nem livres nem justas. Não reconhecemos os resultados apresentados pelas autoridades bielorrussas. O povo da Bielorrússia merece melhor", declarou Charles Michel, que insistiu na necessidade de ser lançado um "diálogo nacional inclusivo" com vista a uma solução pacífica e democrática para a transição de poder.

Questionado sobre a sua conversa telefónica de terça-feira com Putin, o presidente do Conselho Europeu indicou que lhe transmitiu "a convicção europeia de que é importante um diálogo nacional inclusivo" imune a "interferências externas negativas".

Charles Michel comentou a propósito que o povo bielorrusso está a ir para as ruas por uma questão que é "acima de tudo nacional". "Os protestos não são sobre geopolítica", observou.

A reunião de líderes dos 27 teve lugar depois de os chefes de diplomacia da UE terem decidido, na sexta-feira, desencadear novas sanções contra os responsáveis pela repressão violenta das manifestações que contestam a recondução de Alexander Lukashenko e pela "falsificação" do ato eleitoral.

A crise na Bielorrússia foi desencadeada após as eleições de 09 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziu o presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para um sexto mandato, com 80% dos votos.

A oposição denuncia a eleição como fraudulenta e milhares de bielorrussos saíram às ruas por todo o país para exigir o afastamento de Lukashenko.

Os protestos têm sido duramente reprimidos pelas forças de segurança, com quase 7.000 pessoas detidas, dezenas de feridos e pelo menos três mortos.

A candidata da oposição à presidência, Svetlana Tikhanovskaya, refugiada na Lituânia, apelou à UE para não reconhecer o resultado das eleições.