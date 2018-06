UE. Reunião de crise para discutir a questão migratória

RTP20 Jun, 2018, 15:59 / atualizado em 20 Jun, 2018, 16:15 | Mundo

Entre os países chamados por Jean-Claude Juncker estão Alemanha, França, Itália, Grécia, Malta, Espanha, Áustria, Bulgária, Bélgica e Holanda. A lista não está fechada, de acordo com a Comissão, ficando aberta aos países que se queiram juntar à discussão.



De acordo com o executivo europeu, trata-se de uma “reunião informal preparatória”, de onde não sairão decisões. Pretende-se encontrar soluções que sejam levadas ao Conselho Europeu que está marcado para 28 e 29 de junho e que vai juntar os 28 Estados-membros.



O espectro de um fracasso paira cada vez mais sobre a cimeira, destinada a tentar criar um compromisso dos 28 sobre a reforma do sistema de asilo europeu, num impasse que dura há quase dois anos.



Apesar de uma queda dramática nas chegadas de migrantes na costa europeia desde o "pico" de 2015 - cerca de 40.000 chegadas desde o início de 2018, contra mais de um milhão em 2015 - o assunto permanece no centro de fortes tensões entre europeus.



As divergências ficaram bem patentes na “deriva” pelo Mediterrâneo do navio Aquarius, com mais de meio milhar de migrantes a bordo. A Itália recusou abrir os seus portos, denunciando uma falta de solidariedade dos vizinhos europeus face à pressão migratória. O navio acabou por se dirigira para Valência, em Espanha, por decisão do novo primeiro-ministro Pedro Sánchez.





As tensões sentem-se no seio do próprio governo alemão, com Merkel a enfrentar a linha dura do seu ministro do Interior, que ameaça recusar migrantes que chegam às fronteiras alemãs por falta de uma solução europeia até ao final de junho.





Ainda esta quarta-feira, o Parlamento húngaro aprovou a polémica lei "Stop-Soros" que castiga com um ano de prisão quem ajudar imigrantes em situação irregular, nomeadamente refugiados e requerentes de asilo.





Depois de 2015, e apesar de um abrandamento na pressão migratória, os países europeus não conseguiram encontrar um campo de entendimento sobre a forma de partilhar o fardo migratório.







“Não podemos esperar que a catástrofe seja semelhante à de 2015”, sublinhou esta quarta-feira o chanceler austríaco Sebstian Kurz, quando o país vai assumir a partir de 1 de julho a presidência rotativa da União Europeia.“Se a discussão na Alemanha tem algo de bom, é a de dar uma nova dinâmica ao plano europeu, com uma grande oportunidade da União Europeia se mover”, enfatizou Kurz, defensor de uma linha intransigente sobre as migrações, focado num reforço das fronteiras externas da União.O principal ponto de discórdia é a modificação do Regulamento de Dublin, a legislação que confia a responsabilidade de asilo aos países de “primeira entrada” na União, fazendo o fardo recair sobre países como a Itália ou a Grécia.A Comissão Europeia pretende reformar este princípio, instaurando uma repartição automática dos requerentes de asilo na União Europeia em período de crise, comparável ao de 2015.A proposta é considerada insuficiente pelos países do Mediterrâneo, que defendem uma repartição permanente, e rejeitada por outros países como a Hungria e Polónia.Na cimeira está ainda previsto debater uma ideia que tem suscitado apreensão: a criação de “plataformas regionais de desembarque” fora do território da União para os migrantes socorridos no mar, onde serão “triados” aqueles que são migrantes com motivações económicas, daqueles que têm necessidade de uma proteção internacional.