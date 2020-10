UE sanciona altos cargos do Kremlin por tentativa de assassinato de Navalny

evido à "utilização de armas químicas na tentativa de assassínio de Alexei Navalny", decidiu "sancionar seis indivíduos e uma entidade". Em comunicado , a União Europeia declarou que, d





"O Conselho Europeu, nas suas conclusões dos dias 1 e 2 de outubro de 2020, condenou a tentativa de assassinato de Alexei Navalny. O uso de armas químicas constitui uma violação grave do direito internacional", lê-se no documento. "Tendo em conta que Alexei Navalny estava sob vigilância no momento do seu envenenamento, é possível concluir que o envenenamento só foi possível com o envolvimento do Serviço de Segurança Federal".





Segundo o comunicado do Conselho da União Europeia, também "é possível concluir que o envenenamento de Alexei Navalny só foi possível com o consentimento do Gabinete Executivo Presidencial".







Depois de os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros terem concordado com as sanções, na segunda-feira, o Conselho adotou esta quinta-feira formalmente as medidas restritivas, que se traduzem numa "proibição de viajar para a UE e num congelamento de bens".



"Além disso, as pessoas e entidades da UE estão proibidas de colocar fundos à disposição dos [nomes] que constam da lista", acrescenta do Conselho.





Os bens de Alexander Bortnikov vão ser congelados sendo ainda proibido de viajar, assim como Sergei Kiriyenko, o primeiro sub-chefe de gabinete da Administração de Putin. Também serão sancionados da mesma forma Andrei Yarin, outro alto cargo do Kremlin, Alexei Krivoruchko e Pavel Popov, ambos vice-ministros do Ministério da defesa, e Sergei Menyaylo, enviado presidencial ao Distrito Federal da Sibéria.





A UE justifica que a escolha destas seis pessoas e de uma entidade ligada ao caso Navalny "teve lugar no âmbito das medidas restritivas contra a proliferação e utilização de armas químicas".



Foi, aliás, este o instrumento legal utilizado para sancionar os responsáveis pela posse, transporte e utilização de um agente nervoso tóxico no caso do envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal e de sua filha Yulia em março de 2018.





Tendo em conta os dois casos, o do ex-agente e o do opositor russo, são agora 15 as pessoas e duas as entidades listadas pela UE sob o regime de sanções contra armas químicas, adianta o Conselho.





Quanto à entidade adicionada à lista das sanções, o Conselho refere que se trata do Instituto Estatal Russo de Investigação de Química Orgânica e Tecnologia, uma vez que a UE acredita que este desenvolveu o produto químico usado para envenenar Navalny.

Serviços de segurança russo entre os sancionados





Após o envenenamento, Alexei Navalny e os seus apoiantes acusaram Putin de ser o resposável pelo ataque, alegando que não havia outra explicação para o uso de Novichok - substância neurotóxica usada para envenenar o opositor russo. Nesse sentido, os líderes europeus questionaram a Rússia sobre o ataque.





Moscovo negou desde o início a ligação ao caso do envenenamento, mas segundo a investigação da UE, pelo menos seis pessoas associadas ao Kremlin e aos serviços de segurança foram sancionadas por "tentativa de homicídio". A UE afirma mesmo que o Ministério da Defesa controla os 'stocks' de armas químicas.





E, de facto, recentemente a Organização Intergovernamental para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) confirmou que foi usado Novichok no ataque a Navalny, tendo por isso a UE apelado à Rússia para investigar o envenenamento de forma transparente e a cooperar com a OPAQ.





Perante as provas de envenenamento, a chanceler alemã, Angela Merkel, tinha referido, no início de setembro, que a UE e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) dariam uma "resposta adequada" ao envenenamento de Navalny.





Recorde-se que o principal opositor russo, Alexei Navalny, foi envenenado a 22 de agosto em Omsk, na Sibéria, numa deslocação no âmbito da campanha eleitoral. Uma das seis autoridades russas sancionadas pela UE foi Sergei Menyailo, enviado pelo presidente russo ao Distrito Federal da Sibéria, na altura.



Após ter ficado em coma num hospital da região, Navalny foi transferido para o hospital Charité, em Berlim, onde foi detetado um agente tóxico do grupo Novichok no sangue e urina do paciente russo.

Empresário próximo de Putin incluído na lista de alvos de sanções da UE

Uma das pessoas alvo das sanções foi o empresário russo Yevgeniy Prigozhin, considerado próximo de Vladimir Putin, por envolvimento no conflito na Líbia.



Prigozhin, conhecido como "o chef de Putin" por ser um bem sucedido empresário de restaurantes frequentados pela nomenklatura putinista, é acusado pela UE de violar o embargo de armas da ONU à Líbia através das supostas ligações com o grupo mercenário Wagner, que está a colaborar com as forças do general Khalifa Haftar contra o governo reconhecido pela ONU em Trípoli.





"Yevgeniy Viktorovich Prigozhin é um empresário russo com relações estreitas, nomeadamente no plano financeiro, com a empresa militar privada Wagner Group. Desta forma, Prigozhin está envolvido nas atividades do Wagner Group na Líbia, que ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do país, e apoia essas atividades", lê-se no Jornal Oficial da UE.



"Em particular, o Wagner Group está envolvido em múltiplas e repetidas violações do embargo de armamento na Líbia, estabelecido pela Resolução 1970 (2011) do CSNU e transposto no artigo 1.º da Decisão (PESC) 2015/1333, incluindo a entrega de armamento e a mobilização de mercenários para a Líbia em apoio do Exército Nacional da Líbia. O Wagner Group participou em várias operações militares contra o governo de consenso nacional, apoiado pela ONU, e contribuiu para prejudicar a estabilidade da Líbia e fragilizar o processo de paz", salienta ainda o texto oficial.



As sanções impostas a Prigozhin incluem uma proibição de viajar e um congelamento de bens.





Em resposta às sanções, Prigozhin negou ter "projetos de negócios na Líbia", segundo a agência de notícias Interfax.



"É claro que estou muito chateado com as sanções, porque terei que suspender vários projetos de negócios em países da UE", disse.



Prigozhin e muitas outras altas figuras associadas a Putin já são alvo de sanções ocidentais por causa da intervenção militar da Rússia em 2014 na Ucrânia. Além disso, os Estados Unidos também incluíram o empresários numa lista de sanções contra russos acusados ​​de interferir nas eleições presidenciais de 2016.







Da lista constam 16 pessoas impedidas de viajar para a UE e 20 indivíduos e 19 empresas com bens congelados, estando ainda as pessoas e entidades da UE proibidas de colocar fundos à disposição dos visados.

Reino Unido sanciona responsáveis russos

O Reino Unido também anunciou esta quinta-feira que vai sancionar sete autoridades russas, incluindo o chefe dos serviços de informações e o empresário Evguény Prigojine, pelo seu alegado papel no envenenamento do político Alexei Navalny e pelo envolvimento no conflito na Líbia.



"O Reino Unido vai continuar a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros internacionais para contestar o uso de armas químicas pela Rússia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.



Today we are sanctioning those responsible for the criminal poisoning @Navalny with novichok. The UK will continue to work closely with our international partners to counter Russia’s use of chemical weapons https://t.co/zxF5UuPPlG — Dominic Raab (@DominicRaab) October 15, 2020



"O Reino Unido e os seus parceiros estão convencidos de que não há outra explicação plausível para o envenenamento de Navalny que não seja o envolvimento e responsabilidade da Rússia", explicou ainda a diplomacia britânica, em comunicado.



Londres também sancionou, tal como a UE, o empresário Yevgeniy Prigozhin, considerado "responsável por uma significativa quantidade de mercenários estrangeiros na Líbia e por múltiplas violações do embargo de armas da ONU àquele país". O Reino Unido também anunciou esta quinta-feira que vai sancionar sete autoridades russas, incluindo o chefe dos serviços de informações e o empresário Evguény Prigojine, pelo seu alegado papel no envenenamento do político Alexei Navalny e pelo envolvimento no conflito na Líbia., disse o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, numa mensagem divulgada na rede social Twitter., explicou ainda a diplomacia britânica, em comunicado.





Entretanto, também o governo italiano declarou que espera da Rússia "uma investigação aprofundada que esclareça o mais rapidamente possível" as circunstâncias do envenenamento do político Alexeï Navalny.



"Votámos a favor das sanções (decididas pela União Europeia), um instrumento que usaremos em relação a algumas pessoas, figuras institucionais ou não, mas não pretendemos atingir o povo russo como um todo", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luigi Di Maio, numas entrevista publicada hoje pelo La Repubblica.



"A mensagem que passei ao ministro Lavrov foi clara: estamos a aguardar uma investigação completa que esclareça o mais rapidamente possível as circunstâncias da tentativa de homicídio de Navalny", explicou, acrescentando que se expressou "de uma forma muito direta".



Luigi Di Maio garantiu que Roma "não quer isolar a Rússia" e lembrou que Itália é "um país cujo PIB é determinado até 32 por cento pelas exportações".