UE saúda apelo do Conselho de Segurança para ajuda a Gaza sem obstáculos

"Acolho com satisfação a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que apela urgentemente para o fornecimento seguro e sem obstáculos de ajuda à população de Gaza", escreveu Charles Michel na rede social X (antigo Twitter).

O político belga sublinhou que "era isto que a União Europeia estava a pedir, em consonância com o direito internacional humanitário".

Congratulou-se também por "se insistir na necessidade de criar as condições para um cessar-fogo sustentável".

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, indicou na mesma rede social saudar com satisfação a resolução do Conselho de Segurança, garantindo que a instituição que lidera "está a trabalhar com parceiros na região e fora dela para enfrentar a emergência humanitária e preparar-se já hoje para o dia seguinte".