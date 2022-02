UE saúda oferta de mediação e posições da Turquia em linha com NATO

"Vemos que a Turquia, no seio da NATO, assume plenamente as posições, as convicções elementares da NATO neste conflito", disse o embaixador da UE na Turquia, Nikolaus Meyer-Landrut, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O diplomata alemão disse que "todos os esforços destinados a resolver a crise na Ucrânia por meios diplomáticos são bem-vindos".

"No final, dependerá dos russos e dos ucranianos aceitarem ou não tal oferta" de mediação, acrescentou Meyer-Landrut, durante uma conferência de imprensa em Istambul.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmou na quinta-feira, em Kiev, a oferta de acolher "conversações bilaterais" entre Rússia e Ucrânia para resolver a crise desencadeada pela concentração de dezenas de milhares de tropas russas na fronteira ucraniana.

"Como indicámos anteriormente, a Turquia está pronta para fazer a sua parte para solucionar a crise entre dois países amigos, que são os seus vizinhos no Mar Negro", disse então Erdogan, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

No voo de regresso de Kiev, Erdogan falou ao canal de televisão CNN Turquia e criticou a forma como a crise ucraniana está a ser gerida pelo Ocidente, e em particular pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Digo-o abertamente: infelizmente, o Ocidente não ajudou na resolução do conflito até agora. Eles só pioraram as coisas. (...) Biden tem sido incapaz de mostrar uma abordagem positiva neste processo até agora", disse.

O Ocidente acusa a Rússia de pretender invadir novamente a Ucrânia, depois de lhe ter anexado a península da Crimeia, em 2014, mas Moscovo nega ter qualquer intenção bélica e diz que está a salvaguardar a sua segurança face à presença de tropas aliadas na região.

Na conferência de imprensa em Istambul, o embaixador da UE admitiu como preocupante a taxa de inflação na Turquia, que atingiu 48,7% este mês, e disse que a política económica de Ancara está a causar insegurança entre os potenciais investidores.

"As empresas que estão aqui há muito tempo, décadas ou talvez um século, aprenderam a lidar com as flutuações no país, mas, para novos potenciais investidores, a situação é muito pouco clara", disse Meyer-Landrut.

O diplomata considerou ainda como um "passo muito significativo" o processo por infração que o Conselho da Europa abriu contra a Turquia na quinta-feira, por se recusar a libertar o ativista e empresário turco Osman Kavala.

"Acontece muito raramente e sublinha as preocupações dos europeus sobre o Estado de direito e a independência do poder judicial [na Turquia]", disse.

Meyer-Landrut acrescentou que o caso de Kavala será um elemento importante no relatório anual da UE sobre o progresso da Turquia como país candidato à adesão.

O Conselho da Europa iniciou o procedimento por a Turquia se recusar a cumprir uma ordem do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para libertar Kavala, que se encontra em prisão preventiva desde 2016.

Erdogan reagiu no mesmo dia à decisão, dizendo não estar preocupado.

"Digo alto e de forma clara, não reconhecemos quem não reconhece os nossos tribunais. Houve uma decisão dos nossos tribunais. O que disse o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o que disse o Conselho da Europa sobre este assunto não nos interessa muito", afirmou então.

Osman Kavala foi acusado de tentar derrubar o Governo turco ao financiar os protestos populares do Parque Gezi, em Istambul, em 2013.

Após a sua absolvição, foi indiciado por alegado envolvimento no fracassado golpe de Estado de 2016, e por espionagem.