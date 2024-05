UE saúda reforço de apoio à UNRWA mas quer mais

"Saúdo a iniciativa em favor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente [UNRWA], uma boia de salvação indispensável para Gaza e na região", escreveu o Alto-Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, na rede social X.

Josep Borrell disse que todos os países da UE que contribuíam para o UNRWA e que tinham interrompido ou diminuído o apoio, voltaram a fazê-lo.

E deixou um aviso: "A situação financeira [da UNRWA] ainda é crítica (...). Precisamos de reforçar o nosso apoio, as necessidades são cada vez maiores".

Vários países interromperam as contribuições na sequência de uma acusação feita por Israel de que funcionários daquela organização das Nações Unidas para apoiar a população palestiniana tinham participado no atentado de 07 de outubro perpetrado pelo movimento islamista Hamas.

Portugal, na altura por decisão do anterior executivo, decidiu pelo contrário e aumentou as contribuições, juntando-se a um conjunto de países, incluindo Espanha, que alertaram para a necessidade de debelar a situação humanitária grave na Faixa de Gaza, na sequência da incursão militar israelita que começou logo após o ataque do Hamas e que já matou mais de 35.000 civis palestinianos.