UE "solidária" com o Reino Unido exige explicações russas

RTP19 Mar, 2018, 10:21 / atualizado em 19 Mar, 2018, 10:28 | Mundo

Num comunicado divulgado esta manhã, os ministros dos Negócios Estrangeiros afirmam que a "União Europeia condena fortemente o ataque contra Sergei e Yulia Skripal em Salisbury, no Reino Unido, no dia 4 de março de 2018, e que deixou gravemente doente um polícia".



Os MNE europeus dizem que "as vidas de vários cidadãos foram ameaçadas por este ato ilegal e imprudente". Numa só voz, a União Europeia afirma que "considera extremamente sérias" as afirmações do governo do Reino Unido de que é "altamente provável que a Federação Russa seja responsável" pelo ataque.



"A União Europeia está chocada com o uso de um agente nervoso de escala militar, de um tipo desenvolvido pela Rússia, pela primeira vez em solo europeu nos últimos 70 anos", lê-se no documento divulgado. "O uso de armas químicas, por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, é completamente inaceitável e constitui uma ameaça de segurança para todos nós. Esse uso constitui uma clara violação da Convenção de Armas Químicas, uma violação na lei internacional, e mina as regras baseadas na ordem internacional".



Os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros acrescentam que a UE vê como positivo o compromisso do Reino Unido em trabalhar de forma próxima com a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) na investigação do ataque.



Diz ainda o comunicado conjunto que a UE exige à Rússia uma resposta urgente "às questões levantadas pelo Reino Unido e comunidade internacional e que providencie de forma imediata, total e completa informações sobre o programa Novichok (agente nervoso) à OPAQ".



O documento termina a afirmar a total "solidariedade com o Reino Unido e apoio, inclusivé para os esforços do RU em levar os responsáveis pelo crime à justiça."