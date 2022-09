UE tem de assumir posição quanto a requerentes de asilo russos

Foto: EPA

A União Europeia tem de chegar a uma posição conjunta sobre os pedidos de asilo de cidadãos russos que estão a fugir do país. Depois de o presidente da Rússia, na quarta-feira, ter anunciado uma mobilização parcial de militares na reserva para combaterem na Ucrânia, muitos homens tentaram sair. O porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stano, admite que têm chegado relatos dessa fuga e defende que é necessário que os Estados-membros cheguem a uma linha de ação comum.