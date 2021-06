UE tem dever moral de ser parceiro da ONU no novo mandato de Guterres, diz Costa

No final de um Conselho Europeu de dois dias em Bruxelas que teve António Guterres como convidado de honra, António Costa observou, em conferência de imprensa, que a agenda da cimeira teve "vários temas na área da política internacional", mas "gostaria de destacar muito particularmente o almoço de trabalho com o secretário-geral das Nações Unidas, vivamente saudado por todos os chefes de Estado e de Governo" da UE.

Segundo Costa, da reunião destaca-se "um compromisso muito claro da União Europeia de ser um parceiro fundamental nas Nações Unidas neste novo mandato que o engenheiro Guterres inicia, num quadro felizmente bastante distinto daquele com que teve de viver nos cinco anos do seu primeiro mandato".

Apontando que a pandemia da covid-19 "deixou mais claro do que nunca a importância de agir à escala global para enfrentar desafios globais", o primeiro-ministro voltou a defender assim o reforço do multilateralismo, e elegeu a UE como o parceiro ideal da ONU nesta matéria.

"A UE, como a organização mais perfeita de cooperação multilateral entre Estados, tem o dever moral de ser um parceiro ativo das Nações Unidas, e também de ser uma defensora intransigente daqueles valores fundamentais que têm de ser promovidos como valores importantes para toda a humanidade", disse.

António Costa comentou que "foi, aliás, sublinhado e agradecido o papel muito importante que a UE tem tido na campanha de vacinação à escala global", com o secretário-geral da ONU a sublinhar que "a Europa é a única região democrática do mundo que continua a exportar as vacinas que produz, que é o maior doador para mecanismo Covax para repartição de vacinas, e que está a trabalhar ativamente, com um financiamento de mais de mil milhões de euros para o aumento da capacidade de produção em África", um continente onde é absolutamente essencial aumentar a capacidade de produção das vacinas, assim como a América Latina.

Reconduzido na semana passada para um segundo mandato à frente da ONU, António Guterres esteve esta semana nas três instituições da UE, em Bruxelas, onde começou por participar num almoço de trabalho com o colégio da Comissão Europeia, interveio de seguida em plenário no Parlamento Europeu e, por fim, participou, na quinta-feira, nos trabalhos da cimeira de chefes de Estado e de Governo dos 27, hoje concluída.